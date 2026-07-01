На Украине рассказали о сюрпризе, который Залужный приготовил Зеленскому Украинские СМИ: Залужный на выборах с высокой вероятностью победит Зеленского

Москва1 июл Вести.В случае проведения президентских выборов на Украине экс-главком ВСУ и украинский посол в Лондоне Валерий Залужный с высокой долей вероятности одержит победу над Владимиром Зеленским. По сообщениям украинских СМИ, публикация в ходе предвыборной кампании "пленок Миндича" с голосом президента и материалов других коррупционных дел станет фатальной для рейтинга Зеленского.

Украинские СМИ называют этот компромат приготовленным для Зеленского сюрпризом со стороны Залужного. Залужный уже заявил Зеленскому, что готов стать следующим президентом.

Безусловно, если у Зеленского не окажется сильных конкурентов, то практически любой компромат против него вряд ли сможет нанести ему серьезный ущерб отмечается в одной из публикаций

Сейчас подтверждаются президентские амбиции двух членов команды Зеленского. Это действующий министр обороны Украины Михаил Федоров и бывший глава ГУР, а ныне глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, признанный в России экстремистом и террористом. Участие этих двух кандидатов в предвыборной гонке усложнит Зеленскому положение, поскольку они могут оттянуть на себя значительную часть голосов.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но были отменены из-за введения военного положения и проведения мобилизации.