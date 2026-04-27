Политолог предупредил о грядущем тихом перевороте на Украине Политолог Бортник: против Зеленского на Украине готовят тихий переворот

Москва27 апр Вести.На Украине обсуждают тихий переворот против Владимира Зеленского, первым шагом которого будет замена главы Верховной рады Руслана Стефанчука. Таким мнением в эфире своего YouTube-канала поделился украинский политолог Руслан Бортник.

Говорят, что возможна замена главы Верховной рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию. Затем сначала будет формирование новой коалиции, очень разношерстной, потом произойдет смена главы парламента, и после смены главы парламента будет сменен премьер-министр Украины [Юлия Свириденко] сказал он

Как считает эксперт, эта схема нацелена на фактическое урезание полномочий Зеленского. Осуществление такого сценария даст возможность сформировать в стране новый центр политического влияния.

И эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий (с Зеленским - прим.ред.) и может конкурировать с ним за власть отметил Бортник

Президентские выборы на Украине были назначены на 31 марта 2024 года, но их отменили после введения в стране военного положения.

По данным украинских СМИ, Зеленский может потерять контроль над вертикалью власти на Украине, так как депутаты Верховной рады все чаще бойкотируют законопроекты, выдвигаемые правительством, побуждая главу киевского режима к переформированию кабинета министров.