Москва22 июл Вести.Эскалация конфликта вокруг Министерства обороны Украины, которая затронет Верховную раду и ее руководство, способна привести к крайне тяжелым последствиям для режима Владимира Зеленского. Об этом заявил ИС "Вести" политолог, экс-депутат рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, проблемы, связанные с силовыми ведомствами, могут привести к попытке силового переворота.

Безусловно, могут. Я просто могу предположить, что в день назначения, например, министра обороны, те люди, которые выйдут на Майдан, скорее всего, выйдут. Если этот вопрос не решится и Федоров (экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров, — прим. ред.) не пойдет на уступки и не согласится на какую-то должность, они, безусловно, выйдут под здание Верховной рады не исключил Килинкаров

Возможные нарушения каких-либо избирательных процедур могут вызвать шквал критики в адрес руководства Верховной рады, в частности ее председателя Руслана Стефанчука, допустил он.

Основа, фундамент, на чем держится монополия власти и вседозволенность Зеленского, — это Верховная Рада. И если стрелы полетят в последнего из ближайшего окружения Зеленского, в того же Стефанчука, я думаю, это будет для Зеленского большой проблемой. Это будет фактически означать крах этого режима, потому что игла Кощеева как раз в Верховной раде резюмировал политолог

Ранее Килинкаров заявил, что у Зеленского нет выхода из правительственного кризиса.