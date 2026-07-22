Москва22 июл Вести.Ротация в руководстве Вооруженных сил Украины свидетельствует о системном политическом кризисе в стране. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил депутат Верховной Рады в 2006-2014 годах Спиридон Килинкаров.

По его словам, позитивного выхода из кризиса для главы киевского режима Владимира Зеленского нет.

[Ротация] говорит о системном политическом кризисе на Украине. И хорошего выхода из этого кризиса для Зеленского однозначно нет. Никто до сих пор не ответил на вопрос, зачем нужна была ротация украинского правительства, прошла ли она под давлением или это была личная инициатива Зеленского? Ответа на этот вопрос нет отметил Килинкаров

Политик заявил, что есть два варианта решения политического кризиса на Украине.

Один - крайне позитивный для Зеленского, это в случае, если тот же Федоров (экс-министр обороны Украины Михаил Федоров. – ред.) согласится на какую-либо должность… Есть крайне негативный – если этот политический кризис будет развиваться дальше со всеми абсолютно непредсказуемыми последствиями для самого Зеленского сказал Килинкаров

Эксперт не исключил, что кризис на Украине получит свое развитие к середине августа.

Думаю, что этот кризис будет иметь свое развитие, и я не исключаю, что в момент попытки Зеленского назначить нового министра обороны, очевидно, это будет не Федоров, этот кризис политический заиграет совершенно другими, более яркими красками. Я не исключаю, что те люди, которые сегодня стоят в центре Киева с картонками, они переместятся ближе к Верховной Раде, где этот вопрос будет рассматриваться. Скорее всего, это произойдет в середине августа, если кандидатура будет согласована на пост министра обороны ранее, ну, возможно, депутатов соберут и раньше, но в любом случае это будет иметь определенные политические последствия предположил он

Ранее Килинкаров отметил, что протестные настроения, возникшие на фоне отставки Федорова, опасны для Зеленского.