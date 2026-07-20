Килинкаров: у Зеленского нет выхода из правительственного кризиса Килинкаров: правительственный кризис опасен для Зеленского

Москва20 июл Вести.Протестные настроения, возникшие на фоне отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, опасны для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По мнению эксперта, все эти акции финансово поддерживаются из-за рубежа организациями Джордж Сороса, а также американской Демпартией.

Чем это опасно для Зеленского? Для него сейчас хорошего решения нет. Он не может этот митинг разогнать, не может переназначить Федорова, не может убрать [главкома ВСУ Александра] Сырского, потому что это будет признаком слабости Зеленского. На это он пойти не может. Ему нужно время. Это месяц-полтора, а потом, возможно, он готов будет и Сырского отправить в отставку. Но под давлением майдана он не может этого сделать. И ему придется ждать уверен Килинкаров

Политолог считает, что проблемы на фоне возникшего правительственного кризиса будут только нарастать.

Я думаю, что на самом деле проблемы никуда не уйдут, не рассосутся и будут только нарастать. Любая ошибка Сырского на фронте автоматически будет бить по Зеленскому, и это разрушает внутри Украины самое главное - монополию информационного пространства. Он [Зеленский] сам создал проблему, из которой хорошего выхода для него точно нет заявил он

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве протесты против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины перерастают в акции с критикой Зеленского.

В понедельник, 20 июля, журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники высказал версию, что главком ВСУ Сырский может быть отправлен в отставку уже сегодня.