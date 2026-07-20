Москва20 июл Вести.За конфликтом между экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским кроется история о больших деньгах. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В чем суть конфликта-то между Сырским и Федоровым, в чем они не сошлись? На самом деле все очень просто - Сырский воюет армией, армия требует обеспечения, Министерство обороны обеспечивает армию. Кто начал этот конфликт? Я считаю, что этот конфликт начал Федоров. Эта история не просто про деньги, а про огромные деньги. Цена вопроса - 60 млрд евро, которые Украине выделили на вооружение заявил Килинкаров

Политик обратил внимание, что эти средства, в том числе, будут осваиваться и европейскими компаниями –производителями дронов.

А кто будет покупать эти дроны, кто будет решать вопрос, у какой компании какое количество дронов закупить, тот и будет иметь этот коррупционный гешефт. В данной ситуации Федоров хочет иметь этот гешефт. А Сырский говорит: "Нет, мы, армия, воюем, у нас есть право делать те заказы, которые мы считаем нужным". И этот спор произошел. Теперь Сырский, как говорят, токсичная фигура, хотя он стал токсичным еще тогда, когда увольняли [экс-главкома ВСУ Валерия] Залужного сказал политолог

По мнению эксперта, нынешние протесты, которые устраивают якобы сторонники Федорова в украинских городах, появились неспроста. Тем самым, полагает Килинкаров, Федоров закладывает основы своей будущей политической карьеры.