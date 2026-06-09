Москва9 июн Вести.Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии ради собственной финансовой выгоды от продажи снарядов. Именно это и привело к конфликту главкома с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник агентства, глава Минобороны Украины Михаил Федоров пытается свести на ноль закупки ВС в области артиллерии и требует сосредоточиться на приобретении беспилотных технологий.

На этом фоне вражеский главком утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ, которая предусматривает закупку соответствующего вооружения и техники до 2030 года… Сырский имеет личный финансовый интерес в закупке артиллерийских боеприпасов, а Федоров получает "откаты" от производителей беспилотных средств, в первую очередь - НРТК (наземных робототехнических комплексов - прим. ред.), производители которых являются его друзьями с детства сказали российские силовики

Сам Федоров неслучайно занял пост украинского министра обороны. Как ранее заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, до назначения он прикрывал компании, связанные с вымогательством денег, а на пост главы военного ведомства его продвинули заинтересованные лица.