Мирошник: отставка Сырского может быть вызвана давлением внешних сил Мирошник: отставка Сырского станет итогом борьбы за раздел бюджета Минобороны

Москва22 июл Вести.Отставка Александра Сырского с поста главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет итогом борьбы за раздел бюджета Минобороны страны. Такое мнение высказал в беседе с "Известиями" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он выразил уверенность, что главные игроки находятся за пределами Украины.

Это разные группы влияния, которые стоят за Федоровым, которые стоят за [главной киевского режима] Владимиром Зеленским. Поэтому здесь их главная задача — разделить тот бюджет, который в этом году составил примерно $100 млрд сказал Мирошник

Посол подчеркнул, что основная причина текущего противостояния заключается в борьбе различных групп влияния за контроль над многомиллиардным финансированием армии Украины, которым распоряжается министерство обороны.

При этом Мирошник выразил уверенность. что общий курс Киева после смены главкома не поменяется.

Зеленскому нужна более удобная и менее самостоятельная фигура, которая будет передавать решения Банковой военному руководству резюмировал посол

Ранее военный эксперт Института права и нацбезопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести" заявил, что отставка главкома ВСУ Александра Сырского неизбежна, а неопределенность в рядах военной структуры отвечает интересам РФ.