Москва16 июл Вести.Перестановки в украинском правительстве являются следствием столкновения коррупционных интересов Запада. Таким мнением с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины является частью плана лидера киевского режима Владимира Зеленского по устранению своего политического соперника.

Здесь, конечно, есть столкновение и политических интересов, … и коррупционных интересов, а именно контроля за огромными иностранными международными траншами, которые поступают на украинскую территорию, на поддержание украинского конфликта. Поэтому Зеленский бесспорно стремился ликвидировать или отодвинуть своего соперника. Он побоялся Федорова со своими политическими амбициями, с западной поддержкой, что он может стать альтернативой Зеленскому, и он потеряет свое право на сольное выступление. То есть появится альтернатива, на которую … западники смогут сделать ставку и не на самого Зеленского. Это главный был мотив, которым, я думаю, руководствовался Зеленский