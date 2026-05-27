Москва27 мая Вести.Михаил Федоров неслучайно оказался на посту министра обороны Украины – до назначения он прикрывал компании, связанные с вымогательством денег, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, на должность главы военного ведомства его продвинули заинтересованные лица.

Господин Федоров сейчас стал министром обороны, и, я думаю, стал совершенно неслучайно. До этого он откровенно крышевал целый ряд манипулятивных компаний, то есть связанных с вымогательством денег, а потом был близок к вот этим дронным программам. А сейчас усилиями определенного лобби он встал на должность министра обороны. И сейчас начались достаточно большие так называемые реформы внутри, на которых, я думаю, что заходят те компании, которые в определенной степени господину Федорову должны