Мирошник: утилизация украинцев конвертируется в богатство киевского режима Мирошник: военные ВСУ гибнут ради яхт и домов лидеров киевского режима

Москва3 мая Вести.Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал информацию о приобретении суперъяхты стоимостью 26 миллионов евро супругой министра обороны Украины Михаила Федорова. По мнению дипломата, эта сделка является "наглядным примером конвертации гибели украинцев в роскошную жизнь для главарей киевского режима".

Мирошник отметил, что пока рядовые граждане находятся на фронте, элиты приумножают свои богатства.

Как видим, утилизация обычных украинцев в окопах на поле боя неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, яхты, поместья, автомобили, активы лидеров киевского режима заявил представитель МИД

Дипломат также саркастически добавил, что подобные "знаки внимания" супруге со стороны министра вряд ли оставят украинцев равнодушными.