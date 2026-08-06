Мирошник заявил, что Украина превратилась в государство-наемник Мирошник: Украина стала государством-наемником, которое воюет за плату

Москва6 авг Вести.Украина превратилась в государство-наемник, которое существует и воюет, пока получает оплату. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Киевский режим будет продолжать конфликт, пока ему поставляют вооружение, подчеркнул он в интервью ТАСС.

Украина воюет ровно столько, сколько ей платят. … Украина уже переквалифицировалась из государства, которое могло бы существовать в своих собственных интересах, в государство-наемник, которое существует, пока ему платят сказал Мирошник

Дипломат также отметил, что Россия вынуждена перерезать украинскую логистику военными методами, потому что Киев нарушает все дипломатические договоренности. По его словам, Киев должен потерять логистическую возможность получать снабжение.