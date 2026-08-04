Москва4 авгВести.Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, сделав ставку на терроризм, ощутил военную мощь России и потерял контроль над территориями. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В сухом остатке "на земле" Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов, ощутил военную мощь России в виде ударов по крупным центрам ВПК, складам и путям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначениясказал он
По словам Мирошника, Киев практически потерял морские каналы, через которые поступало западное вооружение.
Киев практически лишился морских каналов доставки западных вооружений и средств обеспечения вооруженных формированийзаключил Мирошник
Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский сомневается, сможет ли Украина сохранить всю свою территорию.