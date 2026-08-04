Мирошник: Зеленский и его режим теряют территории, ощущая военную мощь России Мирошник заявил, что Зеленский теряет территории, ощущая военную мощь РФ

Москва4 авг Вести.Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, сделав ставку на терроризм, ощутил военную мощь России и потерял контроль над территориями. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В сухом остатке "на земле" Киев потерял контроль над сотнями километров территории и десятками населенных пунктов, ощутил военную мощь России в виде ударов по крупным центрам ВПК, складам и путям поставки вооружений, комплектующих и материалов двойного назначения сказал он

По словам Мирошника, Киев практически потерял морские каналы, через которые поступало западное вооружение.

Киев практически лишился морских каналов доставки западных вооружений и средств обеспечения вооруженных формирований заключил Мирошник

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский сомневается, сможет ли Украина сохранить всю свою территорию.