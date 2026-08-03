СМИ: Зеленский не уверен, что Украина сохранит свои территории Sohu: Зеленский не уверен в сохранности территорий Украины

Москва3 авг Вести.Заявление президента России Владимира Путина о распаде Украины может стать реальностью, пишет Sohu.

Украина несет огромные потери среди молодого населения, сильно задолжала Западу и после окончания боевых действий будет значительно ослаблена, отмечается в публикации.

Украина понесла тяжелые потери среди молодежи и обременена значительными долгами перед западными странами… Даже сам Зеленский сомневается, сможет ли ослабленная Украина сохранить всю территорию говорится в статье

Главной проблемой Украины остаются внутриполитические разногласия. Глава киевского режима, с одной стороны, не может решить внутренние конфликты, с другой – не может остановить продвижение РФ в зоне спецоперации.

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны сильно обеспокоила европейских союзников Украины, поскольку тот "был ключевой фигурой в сотрудничестве с ЕС в области беспилотников", отмечает издание. Уход Федорова может "значительно повлиять" на совместные военные проекты.

Отставкой Федорова Зеленский пытался решить разногласия среди политических элит, однако это привело к тому, что украинцы в знак протеста вышли на улицы.

Слова Путина "продолжают звучать в ушах" украинских политиков, а скрытые противоречия начали выходить на поверхность, поэтому "будущее Украины становится все более неопределенным", резюмирует издание.

26 июля на встрече с военнослужащими ВМФ Владимир Путин заявил, что Украина рано или поздно утратит свои западные территории. Западную часть Украины президент РФ назвал "подарком" Иосифа Сталина, но подарком "в рамках единого государства". Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев объявил Москву врагом, а русских – "нетитульной нацией", указал глава российского государства.