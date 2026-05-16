Москва16 мая Вести.Украина может остаться без поддержки союзников, в частности, речь идет о Польше. Об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что на это указывают слова президента России Владимира Путина. В частности, глава государства отмечал, что западные страны залезли в эту колею (имеется в виду поддержка киевского режима) и вылезти из нее никак не могут.

Newsweek пишет, что слова Путина могут ослабить позиции стран Запада за столом переговоров. Например, Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и западными государствами. Ухудшение отношений может повлечь сложности в реализации будущих планов по обороне Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также сказал, что наработки по урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют о приближении к его завершению. При этом говорить о конкретике в данный момент не приходится.