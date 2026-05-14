Jerusalem Post: заявление Путина об Украине несет риски для Запада

Москва14 мая Вести.Заявление президента России Владимира Путина о скором завершении конфликта на Украине несет серьезные риски для стран Запада. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Он (Путин - прим. ред.) похож на человека, уверенного в том, что глобальный расклад уже изменился в пользу России. И с позиции Запада это, пожалуй, наиболее опасный сценарий из возможных говорится в публикации

По данным издания, возможное перемирие также способно создать для Европы больше трудностей, чем продолжение боевых действий. Пока конфликт продолжается, европейские государства сохраняют относительное единство, однако после прекращения боевых действий между союзниками вновь могут возникнуть спорные и неудобные вопросы.

Ранее Путин заявил, что армия страны должна сосредоточиться на окончательном разгроме противника в зоне СВО.