Москва11 мая Вести.Высказывания российского лидера Владимира Путина по украинской тематике и отношениям с Евросоюзом свидетельствуют о том, что выбранный западными странами антироссийский курс не принес ожидаемых результатов. Такое мнение в эфире собственного YouTube-канала высказал военный обозреватель из Великобритании Александр Меркурис.

Политика по нанесению поражения России провалилась и не дала результатов, которые от нее ожидали заявил аналитик

По наблюдениям эксперта, глава российского государства недвусмысленно сформулировал свои подходы к разрешению украинского кризиса и перспективам взаимодействия с западными странами, обозначив возможные пути восстановления отношений.

Это было чрезвычайно бескомпромиссно подытожил Меркурис

В субботу Путин в ходе общения с журналистами выдвинул кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль посредника в диалоге Москвы и Брюсселя. По информации Spiegel, ряд немецких парламентариев поддержали данное предложение, указав, что ФРГ следует использовать представившийся шанс для возобновления контактов с российской стороной. Вместе с тем, как сообщают СМИ, правящие силы в Берлине отказываются рассматривать эту фигуру.

Затрагивая ситуацию вокруг Украины, российский президент также высказал мнение, что разрешение конфликта приближается.