"Кучка поджигателей войны": Бекки об отказе ЕС на предложение Путина о диалоге Профессор Бекки: лидеры ЕС пренебрегли жестом доброй воли со стороны Путина

Москва12 мая Вести.Лидеры европейских стран бездумно пренебрегли жестом доброй воли со стороны президента России Владимира Путина, который назвал желаемого посредника в переговорах Евросоюза (ЕС) и Москвы. Об этом заявил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал отказ ЕС предоставить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве потенциального посредника на возможных переговорах с Россией.

Россия распахнула объятия Европе, предложив бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника... Но брюссельские клоуны отказались от посредничества, как и немцы говорится в публикации

Бекки также назвал европейских лидеров "кучкой поджигателей войны", которым, по его мнению, следует "убраться восвояси".

9 мая Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Предложение российского лидера вызвало большой переполох в Берлине, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага Евгений Шмидт.