Москва12 мая Вести.Период взаимной "демонизации" в отношениях России и Запада является лишь коротким эпизодом в историческом масштабе, а политическое восстановление может произойти довольно быстро. Если, конечно, стороны настроены на преодоление этой ситуации.

Об этом пишет хорватская газета Advance, отреагировав на предложение президента России Владимира Путина о посредничестве экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в диалоге между ЕС и РФ.

Путин — последний союзник Европы, если он еще будет доступен говорится в материале

В статье отмечается, что Европа слишком быстро забыла о прежних партнерских связях, а окно возможностей для использования дипломатических мостов может закрыться в течение ближайших недель.

Таким образом, неспособность воспользоваться шансом для мирного урегулирования может обернуться трагическими последствиями для всего континента.

Ранее политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что странам Запада следует как можно скорее возобновить диалог с Россией, однако европейские элиты, в частности глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас, являются основным препятствием на пути к этому.