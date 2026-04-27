Berliner Zeitung призвала власти ФРГ как можно скорее начать диалог с Путиным BZ: Германии нужно срочно наладить диалог с Путиным, чтобы избежать проблем

Москва27 апр Вести.Властям Германии следует как можно скорее начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, чтобы впоследствии не оказаться в трудном положении. Такое мнение высказала в понедельник немецкая газета Berliner Zeitung.

Федеральному правительству Германии следует стремиться к диалогу с Владимиром Путиным отмечается в публикации

В материале также говорится, что европейцам нужно самостоятельно отстаивать свои интересы, а не передавать их на откуп Соединенным Штатам при нынешней власти. В противном случае, пишет издание, Европа может оказаться в ситуации, которую ранее описал премьер Канады Марк Карни: "Если вас нет за столом переговоров, вы окажетесь на тарелке".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью информационной службе "Вести", что нынешним европейским политикам придется уступить место другим силам, при этом вопрос в том, какими они будут. По его словам, в мировой истории уже были случаи, когда к власти приходили реваншистские силы, требовавшие отомстить за годы унижения страны и воссоздать сильную армию.

До этого в НАТО назвали Россию "угрозой номер один".