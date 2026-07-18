В ФРГ прокомментировали заявление Путина о переговорах с Европой Экс-глава МИД ФРГ: Европа ничем не рискует, идя на переговоры с Россией

Москва18 июл Вести.Европа ничем не рискует и должна пойти на переговоры с Россией после заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности к ним, указал бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью NZZ.

Он напомнил, что Путин упоминал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера как возможного переговорщика от Европы. Как отметил Габриэль, "когда называют имена, на самом деле уже становится ясно, что этот человек не подойдет".

Вторая часть фразы гласила, что он согласен и на любого другого европейца. И тогда я, будь я Европой, сказал бы: "Хорошо, мы верим тебе на слово". Какие здесь риски? Никаких сказал экс-глава МИД ФРГ

Ранее Путин заявлял, что был удивлен реакцией на его слова о экс-канцлере ФРГ как потенциальном переговорщике от Европы. Российский лидер подчеркнул, что Шредер - прежде всего германский государственный деятель, а "не друг Путина".

Президент РФ также заявил, что Москва не отказывается от диалога с Европой и не навязывает ей кандидатуру переговорщика, но хотела бы понимать, кто им будет, поскольку речь идет о доверии.