Путин: Шредер – германский политик, у него есть мужество отстаивать свою позицию

Путин: Шредер – германский политик, у него есть мужество отстаивать свою позицию Путин: Шредер – германский политик, у него есть мужество отстаивать свою позицию

Москва4 июн Вести.Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер – прежде всего германский политик, и у него есть мужество отстаивать свою позицию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Путин рассказал, что был удивлен той реакции, которая последовала на его слова о Шредере как возможном переговорщике.

Началась такая бурная дискуссия: "Нет, Шредер - друг Путина, поэтому он не может участвовать!". Он не друг Путина. Он - немецкий государственный деятель, причем один из лучших, на мой взгляд, потому что у него есть собственная позиция и мужество ее отстаивать. Немного сейчас в Европе политиков с такими качествами заявил президент

Ранее Путин подчеркнул, что Россия не навязывает Западу конкретную кандидатуру переговорщика, потому что главное для Москвы - чтобы было доверие.