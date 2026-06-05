Москва5 июн Вести.Российский лидер Владимир Путин встретился тет-а-тет с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам.

Да, встречался, хорошая была беседа, дружеская. Беседа была тет-а-тет отметил он

Ранее Путин прокомментировал реакцию, которая последовала на его слова о Шредере как возможном переговорщике с Западом. Глава государства заявил, что Шредер – прежде всего германский политик, и у него есть мужество отстаивать свою позицию.

Российский лидер также подчеркивал, что Москва не навязывает конкретную кандидатуру переговорщика, потому что главное для РФ - чтобы было доверие.