Песков: Путин инициативно не предлагал Шредера как посредника для диалога с РФ

В Кремле ответили на вопрос о Шредере как посреднике для переговоров с РФ Песков: Путин инициативно не предлагал Шредера как посредника для диалога с РФ

Москва21 мая Вести.Президент России Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Москвой от Европы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства упомянул Шредера, отвечая на вопросы журналистов.

Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен. Он сказал, ... с его точки зрения, был бы Шредер отметил Песков

Ранее Путин в ходе пресс-конференции для представителей СМИ заявил, что Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны Европейского союза для диалога с Россией. По словам главы государства, Москва видит переговорщиком со стороны Европы любого политика, который не говорил гадостей об РФ.