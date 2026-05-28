BZ: в ФРГ заявили о растущей готовности европейских стран к диалогу с Россией

Москва28 мая Вести.В европейском сообществе наметился заметный сдвиг в сторону возобновления контактов с Москвой.

Готовность стран Европы к обсуждению вопросов мирного урегулирования украинского кризиса непосредственно с президентом России Владимиром Путиным значительно возросла, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Еще несколько месяцев назад возможность подобного диалога категорически отвергалась и считалась немыслимой для большинства государств Евросоюза.

Авторы публикации связывают такие перемены со стремительной трансформацией глобальной геополитической обстановки.

По оценке издания, динамичные изменения на международной арене заставляют европейские столицы оперативно пересматривать собственные долгосрочные стратегические приоритеты и адаптироваться к новым реалиям.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией ради скорейшего завершения украинского кризиса и сохранения стабильности на континенте.