Фицо призвал к диалогу ЕС и России по Украине ради мира в Европе Фицо призвал возобновить диалог между ЕС и Россией ради мира в Европе

Москва24 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за возобновление прямого диалога между Евросоюзом и Россией ради скорейшего завершения украинского кризиса и сохранения стабильности на континенте.

Соответствующее заявление глава правительства сделал в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). По словам премьера, отсутствие полноценных каналов коммуникации с Москвой создает угрозу начала глобального военного противостояния из-за любой случайности.

В качестве примера он привел риски, связанные со сбившимися с курса беспилотными аппаратами, число которых существенно возросло в последнее время.

Фицо высказал опасение, что в европейском пространстве могут сознательно ожидать или даже готовить подобную непреднамеренную провокацию.

Он подчеркнул, что дорожит восемью десятилетиями мирной жизни в Европе и не желает их окончания. Глава кабмина также прокомментировал инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Киеву статуса ассоциированного члена ЕС. Фицо выразил уверенность в том, что Украина абсолютно не готова к интеграции в объединение, уступая в этом вопросе государствам Западных Балкан.

Ранее Фицо напомнил, что приоритет на вступление в ЕС имеют 3 страны, кроме Украины.