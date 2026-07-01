Фицо: противостояние Запада и России перешло в стадию почти открытой войны Фицо: Запад сегодня фактически находится в состоянии войны с Россией

Москва1 июл Вести.Страны Запада сегодня практически находятся в состоянии войны с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Его выступление было опубликовано на странице возглавляемой им партии "Направление - социальная демократия" в социальных сетях.

Сегодня западный мир практически находится в состоянии войны с Россией, если мы примем во внимание огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, которые действуют на территории Украины и которые сегодня обслуживают значимые оружейные системы, которые используются в этом конфликте сказал Фицо

Премьер-министр Словакии призвал сделать все возможное, чтобы ситуация, которая сегодня сложилась на территории Украины, никогда не переросла в конфликт большего размера. По мнению политика, мир может быть установлен только путем диалога и за столом переговоров.

Я принадлежу к очень небольшой группе премьеров в рамках Евросоюза, которые поддерживают диалог, а большая часть государств - членов ЕС поддерживает войну на Украине подчеркнул Фицо

Политик также сказал, что поддерживает вступление Украины в Евросоюз, но лишь при условии выполнения ею всех условий, предъявляемых к государствам-кандидатам. По мнению Фицо, до того, как Украина будет принята в состав сообщества, его членами должны стать Сербия, Черногория и Албания.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Евросоюз усиленно вооружается, превращаясь в военный альянс против России. Глава СВР подчеркнул, что ЕС идет семимильными шагами к тому, чтобы, как в прошлом столетии, стать эпицентром начала глобального конфликта.