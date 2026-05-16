Москва16 мая Вести.Украинский конфликт приобретает затяжной характер. На это указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи со студентами, видеозапись которой опубликована на его странице в социальных сетях.

Я думаю, что этот конфликт будет еще довольно долго продолжаться. Я не могу предположить, когда закончится конфликт на Украине. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить сказал он

По мнению словацкого премьера, стратегия Запада по ослаблению России при помощи украинского конфликта недееспособна, и многие европейские политики живут в иллюзиях, считая иначе.

Также Фицо отметил, что ситуация в сфере международной безопасности становится все хуже: число вооруженных конфликтов в мире растет и потенциал для увеличения их количества огромен. В то же время, по его словам, крупные страны часто не соблюдают принципы международного права. Однако, подчеркнул премьер, Словакия старается сделать все, чтобы сохранить мир.

Ранее Фицо заявил, что Евросоюз обязан вести серьезный диалог с РФ. Конфликт на Украине, отметил он, не может быть урегулирован военным путем, как это рассчитывают сделать европейские политики.