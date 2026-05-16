Москва16 мая Вести.Евросоюз обязан вести серьезный диалог с РФ, конфликт на Украине не может быть урегулирован военным путем, как это рассчитывают сделать европейские политики, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В ходе встречи с журналистами он прокомментировал свой недавний визит в Москву по случаю 81-й годовщины Победы.

Я думаю, что нашей обязанностью является ведение с Россией серьезного диалога, в ходе которого мы будем проявлять одинаковое уважение к российским и украинским партнерам подчеркнул премьер-министр

Говоря об украинском конфликте, Фицо назвал иллюзией представления ряда европейских политиков о том, что он может быть урегулирован военным путем.

Глава правительства отметил, что президент РФ Владимир Путин очень ясно представляет свою позицию, когда речь идет о возможности заключения мира. Как считает словацкий премьер, "полученную информацию необходимо доводить" до партнеров в ЕС.

Комментируя предложения российского лидера поручить бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру вести от имени Брюсселя переговоры с Москвой, Фицо сказал, что Путин хочет видеть на переговорах человека, "который хотя бы немного знает "русскую душу" и понимает Россию.

Ранее Фицо заявил, что еще трижды бы съездил в Москву, если бы кто-то отменил с ним встречу из-за посещения парада Победы. Так он высказался насчет изменения планов канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно посещения Словакии на фоне поездки Фицо в российскую столицу.