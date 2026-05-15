Фицо заявил, что после встречи с Путиным передаст европейцам важную информацию

Москва15 мая Вести.Премьер-министр Словакии Робрет Фицо заявил, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным у него есть важная информация для европейских политиков, которую он собирается им предоставить.

У меня есть сильная и очень важная информация для союзников. Когда я буду с ними, то, конечно, я ее им предоставлю заявил Фицо на пресс-конференции в Гандлове

Путин четко озвучил свою позицию по урегулированию украинского конфликта, и эту информацию необходимо передать партнерам в ЕС, сказал премьер Словакии.

Путин и Фицо встретились 9 мая в Москве. В ходе переговоров они обсудили взаимодействие двух стран в разных сферах, а также экономическое сотрудничество и украинский конфликт.