Москва16 мая Вести.Выбранная Западом стратегия по ослаблению РФ через поддержку Украины не работает, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе дискуссии со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на его официальной странице в соцсети Facebook (запрещена в России).

Стратегия, которую Запад поддерживает, что поддержка этой войны [на Украине] должна послужить для ослабления России, просто не работает сказал Фицо

Ранее словацкий премьер заявил, что украинский конфликт приобретает затяжной характер. Фицо также отметил, что ситуация в сфере международной безопасности становится все хуже: число вооруженных конфликтов в мире растет и потенциал для увеличения их количества огромен.