Фицо заявил, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки

Москва16 апр Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз (ЕС) не сможет ослабить РФ, при этом он добавил, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не потому, что от них этого хочет кто-то другой. Такие заявления он сделал на встрече со студентами, видео которой опубликовано YouTube-канале кабмина страны.

По словам политика, Евросоюз не способен предложить ничего с точки зрения достижения мира и убежден, что через оказание поддержки Украине удастся ослабить Россию. Как выразился Фицо, существует какая-то стратегия под названием "Давайте Россию поставим на колени". Премьер Словакии полагает, что она очень плохая.

Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: "Мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой" сказал Фицо

Ранее 16 апреля в МИД Словакии заявили, что Братислава намерена блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза до тех пор, пока не будут получены гарантии возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба".