Фицо: выживание Европы возможно только при объединении Востока и Запада Премьер Словакии обвинил европейские элиты в русофобии и конфронтации

Москва6 июл Вести.Европейские элиты погрязли в русофобии. При этом выживание Европы возможно только при объединении усилий Востока и Запада, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телеканала ТА3.

Мы наблюдаем за тем, что европейские элиты ставят наш общий европейский дом на одну карту - конфронтацию и русофобию​. Хочу спросить: нам действительно нужна конфронтация, чтобы мы снова убедились в том, что выживание Европы возможно только тогда, когда Запад и Восток объединятся? отметил Фицо

Политик обвинил страны Европы в том, что они забыли знаменитые слова бывшего президента Франции (1959-1969 годы) Шарля де Голля, который выступал за концепцию "общего европейского дома" и говорил о том, что Европа простирается от Атлантики до Урала.

По мнению Фицо, конфронтация представляет собой не что иное как психологический защитный механизм, к которому прибегают европейские элиты, потерявшиеся в лабиринте предрассудков и страха.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что объединенное руководство Европы превзошло нацистскую Германию по уровню русофобии. Евросоюз открыто говорит о начале подготовки к войне с Россией для нанесения Москве стратегического поражения, подчеркнула Захарова.