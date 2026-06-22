Захарова заявила, что руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии

Захарова: руководство Европы превзошло по русофобии нацистскую Германию Захарова заявила, что руководство Европы превзошло Третий рейх по русофобии

Москва22 июн Вести.Объединенное руководство Европы по уровню русофобии на сегодняшний день превзошло нацистскую Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем докладе к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг​​​.: уроки и выводы".

Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх, открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения нам "стратегического поражения" написала Захарова

По ее словам, у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны.

Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. Все внешние признаки налицо, и полное ощущение дежавю добавила она в своем докладе

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны.

Ранее Захарова заявила о неприемлемости попыток уравнять СССР и Третий рейх.