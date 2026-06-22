Москва22 июнВести.Объединенное руководство Европы по уровню русофобии на сегодняшний день превзошло нацистскую Германию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем докладе к научно-практической конференции "Советская дипломатия в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: уроки и выводы".
Руководство объединенной Европы в своей русофобии во многом превзошло Третий рейх, открыто провозгласило начало подготовки к войне с Россией для нанесения нам "стратегического поражения"написала Захарова
По ее словам, у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны.
Если посмотреть на Украину, то киевский режим уже адаптировал для своих воинских формирований нацистскую символику. Все внешние признаки налицо, и полное ощущение дежавюдобавила она в своем докладе
22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны.
Ранее Захарова заявила о неприемлемости попыток уравнять СССР и Третий рейх.