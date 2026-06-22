Захарова: попытки уравнять Третий рейх с СССР неприемлемы

Захарова заявила о неприемлемости попыток уравнять СССР и Третий рейх Захарова: попытки уравнять Третий рейх с СССР неприемлемы

Москва22 июн Вести.Стремление некоторых стран приравнять СССР к Третьему рейху недопустимо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, роль Красной армии в разгроме нацизма и освобождении Европы была решающей.

Попытки ряда стран поставить знак равенства между нацистской Германией и Советским Союзом являются исторически ущербными, несостоятельными и морально неприемлемыми сказала Захарова

Дипломат уточнила, что утверждения о так называемой "тождественности" нацизма и коммунизма антиисторичны и являются попытками возложить равную ответственность за начало войны на Германию и СССР.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны — началу Великой Отечественной войны.

Ранее Захарова заявила, что ФРГ на протяжении десятилетий продолжает выплачивать социальные пособия бывшим военнослужащим вермахта и другим военизированным формированиям Третьего рейха.