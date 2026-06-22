Москва22 июн Вести.Германия на протяжении десятилетий продолжает выплачивать социальные пособия бывшим военнослужащим вермахта и другим военизированным формированиям Третьего рейха, а также пособникам нацистских преступников.

Об этом в интервью РИА Новости сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что власти ФРГ отказываются предоставлять компенсации всем блокадникам Ленинграда и защитникам города. Берлин выплачивает средства только блокадникам еврейского происхождения, поскольку признает их жертвами Холокоста.

Такая дискриминация по национальному признаку шокирует на фоне выплачиваемых Германией уже многие десятилетия социальных пособий бывшим военнослужащим Третьего рейха, проходившим службу в подразделениях СС (признаны Нюрнбергским трибуналом преступными организациями – прим. ред.) и других признанных преступными военизированных структурах, а также иностранным коллаборационистам гитлеровского режима, в том числе непосредственно причастным к блокаде Ленинграда подчеркнула Захарова

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также заверила, что Москва не позволит Берлину замять вопрос признания геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в России День памяти и скорби — это дата начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни около 27 миллионов советских граждан.