"Оскорбляют память": Захарова о попытках приравнять СССР к фашистской Германии Захарова: уравнивание агрессора и освободителя противоречит решениям Нюрнберга

Москва19 апр Вести.Попытки ряда стран переписать историю и уравнять агрессора и освободителя во Второй мировой войне противоречат решениям Нюрнберга, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С таким утверждением она выступила в интервью РИА Новости.

Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителем приводит агентство слова Захаровой

Она подчеркнула, что в рамках Нюрнбергского процесса были получены исчерпывающие доказательства развязывания Второй мировой войны именно Германией.

Ранее Захарова заявила, что многие образованные и влиятельные люди в странах Запада не осведомлены о масштабах жертв СССР в Великой Отечественной войне.