Попытки ряда стран переписать историю и уравнять агрессора и освободителя во Второй мировой войне противоречат решениям Нюрнберга, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
С таким утверждением она выступила в интервью РИА Новости.
Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, который признал нацистское руководство преступным, а советский народ – пострадавшей стороной и победителемприводит агентство слова Захаровой
Она подчеркнула, что в рамках Нюрнбергского процесса были получены исчерпывающие доказательства развязывания Второй мировой войны именно Германией.
Ранее Захарова заявила, что многие образованные и влиятельные люди в странах Запада не осведомлены о масштабах жертв СССР в Великой Отечественной войне.