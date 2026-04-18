Захарова оценила реакцию Запада на День памяти жертв геноцида народа СССР

Москва18 апр Вести.Реакция стран Запада на учреждение в России новой памятной даты — Дня памяти жертв геноцида советского народа — является варварской.

Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

9 апреля российский лидер Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны. В текущем году эта дата отмечается впервые.

Мы сразу почувствовали варварскую реакцию и постыдное недовольство из-за границы отметила Захарова

По словам дипломата, в этой связи Россию вновь стали обвинять в искажении и переписывании истории.

Нас — потерявших во Второй мировой войне 27 миллионов человек, из них больше половины — мирных жителей… Кто-то (напрасно) почувствовал опасность для концепции Холокоста. Будто Россия отрицает целенаправленное уничтожение нацистами евреев и специально выбрала день начала восстания в Варшавском гетто для новой памятной даты подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства

Немецкое издание Junge Welt в связи с учреждением в России новой памятной даты написало, что новый документ может рассматриваться как сигнал для Германии.