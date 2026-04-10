Москва10 апр Вести.Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о наказании за отрицание геноцида советского народа может рассматриваться как сигнал для Германии, пишет издание Junge Welt.

В публикации отмечается, что подписание закона может иметь последствия для ученых, журналистов и других лиц, которые отрицают геноцид советских людей.

Закон будет применяться как в России, так и за рубежом. Следовательно, он может также повлиять на демонтаж кладбища советских военнопленных в Германии говорится в материале

Газета также напомнила, что в последние годы на Украине, в странах Балтии и ряде государств Восточной Европы было демонтировано множество мемориалов.

9 апреля российский лидер подписал закон, который вводит уголовную ответственность за отрицание или одобрение факта геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны.