Москва8 мая Вести.Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости выразил обеспокоенность в связи с действиями Германии, которые свидетельствуют об опасных для России метаморфозах.

Дипломат подчеркнул, что одним из тревожных симптомов является отрицание Берлином факта геноцида советского народа в годы Второй мировой войны.

Полянский рассказал о заседании постоянного совета ОБСЕ, где российская делегация представила информацию о введении в России Дня памяти жертв геноцида советского народа.

По словам постпреда, представитель Германии фактически поставил под сомнение само существование единого советского народа и факт геноцида, назвав это "политической конструкцией Кремля и попыткой прикрыть действия России на Украине".

Это свидетельствует о том, что страна, к сожалению, перерождается в нечто очень опасное для нас констатировал Полянский

По его мнению, после подобных заявлений ФРГ перестает быть той страной, которую Россия привыкла воспринимать после окончания Второй мировой войны.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство Германии официально обозначило курс на нанесение России "стратегического поражения".