Москва10 мая Вести.Политика ряда государств, нацеленная на пересмотр истории, подрывает основы миропорядка. Об этом рассказал посол России в Австрии Андрей Грозов.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Москва видит "тревожную тенденцию", связанную с ростом реваншистских настроений в ряде стран.

Подобный курс подрывает основы послевоенного миропорядка, закрепленного в решениях Нюрнбергского трибунала, и ведет к размыванию фундаментальных принципов международного права заявил Грозов

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что немецкая сторона встает на слишком опасный путь, умалчивая о роли СССР в освобождении Германии от нацистского режима. По его словам, современные немецкие политики не красят Германию.