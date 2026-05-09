Москва9 маяВести.Нынешнее поколение немецких политиков не красит Германию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", комментируя замалчивание официальных лиц ФРГ роль СССР в освобождении от нацизма.
Песков отметил, что нынешние политические деятели Германии даже не нашли в себе сил признать роль СССР в освобождении страны от нацистского режима.
Очень плохо, что такое поколение политиков сейчас в Германии. Это Германию не краситсказал Песков
Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что в ФРГ "есть те, кто сохраняет здравость ума" и готов отдать должное подвигам тех, кто "вместе с германскими антифашистами спасал эту страну от коричневой чумы".
Ранее Песков заявил, что День Победы является святым праздником, и поздравил с ним всех россиян.