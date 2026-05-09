Германия встает на слишком опасный путь, отметил Песков Песков: ФРГ встает на слишком опасный путь

Москва9 мая Вести.Берлин встает на опасный путь, умалчивая о роли СССР в освобождении Германии от нацизма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

По словам пресс-секретаря, хочется надеяться, что в Германии все-таки есть те, кто сохраняет здравость ума и те, кто готов отдать должное истории и подвигам тех, кто вместе с германскими антифашистами спасал страну от "коричневой чумы".

На слишком опасный путь встает Германия, не первый раз сказал Песков

Ранее Песков заявил, что в ФРГ даже "не нашли в себе сил" признать роль Советского Союза в освобождении Германии от нацистского режима.