Москва26 апр Вести.Линия тотальной русофобии, избранная нынешней плеядой европейских политиков, является ошибочной и неразумной. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

К сожалению, нынешняя плеяда европейских политиков в качестве основного ориентира избирает линию тотальной русофобии. Провозглашение России главной угрозой для существования Европы неразумно. Это ошибочно сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что в Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров.