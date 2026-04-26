Песков "Вестям": в Европе кризис в понимании себя и своих основных ориентиров Песков "Вестям": в Европе усугубляется кризис понимания своих ориентиров

Москва26 апр Вести.В Европе усугубляется кризис в понимании себя и своих основных ориентиров. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам Пескова, кризис также касается экономических и экзистенциальных проблем европейских стран, а также вопросов в области безопасности.

Кризис в Европе усугубляется. Это кризисы экономические, это кризисы экзистенциальные, и кризис в области безопасности, а главное — кризис в понимании себя и своих основных ориентиров сказал Песков

Ранее Песков заявил, о готовности России к диалогу с европейскими странами, но отметил, что о взаимности говорить пока не приходится