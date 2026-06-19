Песков: разговоры с Россией с позиции силы не дадут результата

Песков назвал главную ошибку ЕС в диалоге с Россией Песков: разговоры с Россией с позиции силы не дадут результата

Москва19 июн Вести.Попытки Европейского союза выстроить диалог с Россией с позиции силы не дадут никакого результата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о возможности переговоров с представителями ЕС.

Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут подчеркнул Песков

При этом он отметил, что необходимость диалога РФ и Европы диктует логика здравого смысла. По словам пресс-секретаря российского лидера, стоит обсудить большое количество вопросов, которые стоят на повестке дня.