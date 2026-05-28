Песков заявил, что ЕС не обращался к России по поводу переговоров

Москва28 мая Вести.Страны Евросоюза не обращались к России с предложением о проведении переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Соответствующий вопрос Пескову задало агентство ТАСС.

Нет, не выходили сказал он

Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против обсуждения кандидатуры представителя Евросоюза для переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Такое заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС на Кипре.