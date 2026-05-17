Песков: в интересах Каллас не быть переговорщиком с Россией

Москва17 мая Вести.Не быть переговорщиком с Россией – в интересах главы европейской дипломатии Кайи Каллас, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песклв в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого отметил пресс-секретарь главы государства

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва видит переговорщиком со стороны ЕС любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России. Путин также выразил надежду, что Россия и Европа восстановят отношения.