Песков "Вестям": Каллас не смогла бы защитить диплом в МГУ

Москва11 апр Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас не смогла бы защитить диплом в МГУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Я заканчивал Московский государственный университет. Я не могу себе представить, чтобы Кая Каллас была выпускницей моего альма-матер. Она бы не смогла бы защитить диплом сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что уровень квалификации и профессиональных качеств Каллас не отвечает высоким стандартам.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Каллас о якобы "нападениях РФ" на 19 стран за последние 100 лет. Дипломат подчеркнула, что глава европейской дипломатии вряд ли сможет назвать хоть какие-то 19 стран без ошибок.