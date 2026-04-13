Москва13 апр Вести.Оружие производится и будет производиться по всему миру, а источников энергии не так много. Российская Федерация в этой ситуации должна обеспечить свою государственную безопасность. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, который указал на то, что промышленность Европы использует российский газ при производстве беспилотников и ракет, которые потом летят в РФ.

В мире так или иначе производится много оружия, оно производится не только в Европе. И источники энергоресурсов, в принципе, можно по пальцам посчитать, их не так много. Это сложный такой экономический процесс. Но оружие производится и будет производиться. Главное - принимать меры по обеспечению своей безопасности сказал Песков

Он отметил, что в европейских станах найдут альтернативных поставщиков газа в случае прекращения его поставок из Российской Федерации.

Также Песков считает, что отказ Европейского союза от российских нефти и газа свидетельствует о недальновидности европейского руководства.

Кроме того, он заявил, что, глава евродипломатии Кая Каллас училась в плохой советской школе. Песков добавив, что Каллас не смогла бы получить диплом Московского государственного университета. Пресс-секретарь уточнил, что сам оканчивал МГУ, а потому не может представить, чтобы Каллас была выпускницей его "альма-матер".